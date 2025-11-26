Un anno dopo la stessa storia? Milan-Gimenez, cosa serve per evitare la minusvalenza

Santi Gimenez è stato il grande acquisto del Milan nell'ultima finestra invernale di calciomercato. In quella occasione il club rossonero per strapparlo al Feyenoord pagò 30 milioni e 200mila euro, quattro anni e mezzo di contratto per un calciatore sbarcato a Milano perché Alvaro Morata - centravanti prelevato la precedente estate dall'Atletico Madrid per sostituire Olivier Giroud - nella prima parte della stagione 2024/25 ha decisamente deluso le aspettative. E' stato messo sul mercato pochi mesi dopo il suo ritorno in Italia e poi ceduto al Galatasaray proprio nei giorni in cui il Milan trattava e definiva l'acquisto dell'attaccante messicano.

Dodici mesi più tardi il Milan è pronto a rivivere la stessa situazione, il quadro che si sta delineando è grossomodo lo stesso. Perché Gimenez da quando Massimiliano Allegri s'è insediato sulla panchina rossonera ha realizzato un solo gol in 768 minuti. Un bottino magrissimo per un calciatore che si presentò a Milano col compito di risolvere il problema del gol, con tre reti nelle prime quattro partite.

Peccato per i rossoneri che quell'avvio si sia poi rivelato un autentico fuoco di paglia: il rendimento di Gimenez in termini di gol nelle successive partite è letteralmente crollato: quattro reti in 26 gare, talmente pochi da finire sul mercato già in estate.

Già, perché ad agosto il Milan ha provato a venderlo. Ha sondato il terreno per uno scambio con la Roma comprendente anche Dovbyk sulla falsariga di quello definito coi capitolini dodici mesi prima. Alla fine però non si sono trovati gli incastro giusti: Gimenez è rimasto a Milanello, ma in questi tre mesi è cambiato ben poco.

E' così che a gennaio il calciatore 24enne sarà di nuovo sul mercato. Il Milan proverà a cederlo per acquistare un numero 9 più adatto a ciò che richiede Massimiliano Allegri consapevole che non sarà una missione semplice perché il calciatore classe 2001 nella finestra invernale di trasferimenti sarà a bilancio per 23.5 milioni di euro. Non noccioline, però venderlo a meno vorrebbe dire andare incontro a una minusvalenza. Il Milan e il suo AD Furlani proveranno a evitarla in tutti i modi, ma non sarà semplice. Soprattutto dopo gli ultimi dodici mesi.