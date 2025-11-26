TMW AEK Atene, Brignoli assicura: "Fiorentina, io li conosco: Parisi e Viti sono forti"

Il portiere dell'AEK Atene - prossima avversaria della Fiorentina in Conference League - Alberto Brignoli, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche di alcuni giocatori della squadra viola.

Trovate la Fiorentina dopo un cambio di allenatore: ti preoccupa questo aspetto?

"Come dicevo il valore della rosa della Fiorentina lo conosco e mi ha sorpreso vedere che sia partita male. Quando le cose non vanno bene, per quella che è la mia esperienza non è mai colpa di un singolo, ma una situazione che va risolta da capo a piede. Poi ne paga le conseguenze l'allenatore purtroppo. Fa parte del gioco. Penso abbiano avuto un periodo di transizione, di cambiamento, che io credo non avvenga da oggi, ma da quando è andato via Italiano. Si è passati da Palladino a Pioli, ora a Vanoli. Credo ci voglia del tempo per capire le esigenze degli allenatori e dei giocatori. Da fuori è facile giudicare, ma vedo dei giocatori forti".

A chi pensi in particolare?

"Difficile fare un solo nome. Penso sicuramente a Kean, il giocatore di spicco. Poi però c'è Gudmundsson con la sua fantasia, De Gea in porta. Senza dimenticare tutti gli altri, con anche due ragazzi che conosco bene, Parisi e Viti".

A proposito di Parisi e Viti, con i quali hai condiviso lo spogliatoio: possono affermarsi in viola?

"Fabiano per me è un giocatore forte, ma anche Viti che ha avuto un exploit importante ad Empoli dove ha dimostrato quello che può fare. In giovane età si possono avere degli alti e bassi, un assestamento generale come atleta e come calciatore, ma si vedeva da Empoli che avevano una marcia in più. Alla Fiorentina possono fare molto bene e molto comodo".