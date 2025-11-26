TMW Juve ancora bloccata a Bodo: l'aeroporto della città norvegese è completamente ghiacciato

La Juventus è attualmente bloccata a Bodo. Secondo quanto raccolto da TMW, il maltempo delle ultime ore ha costretto i bianconeri (e tutti gli altri passeggeri in partenza) a ritardare il loro volo. La squadra bianconera, agli ordini di mister Spalletti e del suo staff, si trova in aeroporto e ha la priorità assoluta su tutti i voli, ma per adesso nessun volo è partito o atterrato nella città norvegese visto che la pista è completamente ghiacciata.

La situazione, in ogni caso, appare in miglioramento e dovrebbe sbloccarsi a stretto giro.

L'analisi di mister Luciano Spalletti dopo il 3-2 contro il Bodo/Glimt

Il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha parlato al termine della partita in conferenza stampa: "Il primo tempo l'abbiamo giocato male? Secondo me no, perché abbiamo avuto due occasioni nitidissime per fare gol. È stata una partita dove non abbiamo avuto strapotere come nel secondo tempo dove a tratti eravamo sopra. Io le ho viste le partite precedenti qui, il Tottenham, il Monaco ho visto come ha vinto. Se si va nei particolari vi faccio vedere che c’è stata differenze tra la nostra partita e le loro".