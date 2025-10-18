Sassuolo, Grosso: "Lecce con qualità. Noi cerchiamo di tenere alto il ritmo"
Poco prima del match interno contro il Lecce, ecco le dichiarazioni di Fabio Grosso ai microfoni di DAZN: "Serve fare una bella partita. L'avversario ha ritmo e qualità. Cerchiamo di pungere con coraggio, non ha senso pensare agli infortuni. Ho fiducia nell'intero gruppo. Lecce? Squadra organizzata e con belle individualità, dovremo sfruttare le occasioni che arriveranno. Noi dobbiamo lavorare con umiltà, capendo gli obiettivi".
