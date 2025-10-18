Lecce, Veiga: "Vittoria che ci regala fiducia, ora con più attenzione"

Scelto nell'undici titolare da Eusebio Di Francesco, Danilo Veiga ha commentato la sfida in programma contro il Sassuolo ai microfoni di DAZN: "Abbiamo fiducia dopo l'ultima vittoria, sentiamo il supporto dei tifosi e vogliamo provare a mantenere alto tutto. Devo continuare a lavorare con la squadra e continuare a lavorare al meglio. Stiamo facendo bene in difesa ma non dobbiamo abbassare la guarda, lavorando con attenzione".