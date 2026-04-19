Non solo il Barletta, anche la Folgore Caratese torna in Serie C. Mancava dagli anni '40
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Dopo quasi ottanta anni, ultima stagione nel 1947/48, la Folgore Caratese torna fra i professionisti vincendo il Girone B di Serie D davanti al ChievoVerona. La squadra presieduta da Michele Criscitiello e guidata in panchina da Nicola Belmonte ha conquistato la promozione in Serie C con due giornate d'anticipo mantenendo il +9 sui veneti grazie al pari per 1-1 contro il Real Calepina - vantaggio della Real Calepina firmato da Scalmana e pareggio di Tremolada dal dischetto - e al contemporaneo pareggio dei clivensi per 2-2 contro la Castellanzese.
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