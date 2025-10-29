Crotone, Longo: "E' tornata la quiete dopo la tempesta. La coppa non la snobbiamo"

L'allenatore del Crotone Emilio Longo ha commentato in conferenza stampa il successo contro il Foggia in Coppa Italia di Serie C: "Diciamo che è tornata la quiete dopo la tempesta - riporta IlRossoblu.it -. Oggi l'obiettivo era passare il turno e provare a rimanere integri sotto l'aspetto fisico, avevamo un giorno in meno di riposo rispetto agli avversari. La squadra si è adattata bene a una sistemazione completamente diversa, con una mezza punta e una punta, laterali in ampiezza e mezze ali che cercavano spazi rispetto alla rotazione. Abbiamo mantenuto equilibrio e fatto una partita giusta.

Non dobbiamo farci trascinare da elementi esterni. L'impegno della squadra non è mai stato minimo, anche quando i risultati non ci hanno visto protagonisti. Continueremo a lavorare con dedizione per regalare soddisfazioni alla piazza. Vorrei che la Coppa Italia fosse una possibilità per dare più spazio alle rotazioni e provare a fare bene. Non la snobbiamo, metteremo in campo titolarità e proveremo ad andare più lontano possibile senza grandissime zavorre sull’obiettivo".