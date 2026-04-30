Walter Casagrande: "PSG-Bayern? Neymar avrebbe girato a vuoto come uno scarafaggio"

La semifinale d’andata di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, terminata con un pirotecnico 5-4, continua a generare discussioni e reazioni in tutto il mondo del calcio. In Brasile, il match è stato accolto con grande entusiasmo per spettacolo e intensità, ma non sono mancate le riflessioni critiche. Tra le voci più dure spicca quella del noto opinionista Walter Casagrande.

Intervenuto a UOL, l'ex attaccante di Ascoli e Torino ha utilizzato la sfida europea come termine di paragone per criticare Neymar: "Prendete il Neymar che ha giocato contro San Lorenzo, mettetelo in una partita come PSG-Bayern. Come lo vedreste in campo? Con quella intensità girerebbe a vuoto, come uno scarafaggio. Non toccherebbe palla", ha dichiarato senza mezzi termini.

L’ex giocatore ha poi proseguito con un giudizio ancora più netto sulla sua attuale competitività ai massimi livelli: "Non si può guardare una partita del genere e dire che Neymar è in grado di giocare una Coppa del Mondo".