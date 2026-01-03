Deferimento Trapani, la società: "È la riproposizione di quello di ottobre. Già chiarito tutto"

Nella giornata di oggi è arrivato un nuovo deferimento presso il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare per il Trapani, club che milita in Serie C, a causa di alcune violazioni di natura amministrativa riferite ai pagamenti degli emolumenti dei mesi di luglio e agosto 2025 e del mancato versamento della quarta e quinta tranche delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS. La società siciliana con una nota ha fatto chiarezza su questo nuovo capitolo del braccio di ferro con il TFN spiegando che non sono emersi nuovi elementi rispetto a quanto già contestato e chiarito dal club:

"La società FC Trapani, al fine di chiarire le effettive ragioni del deferimento odierno e di smentire le consuete e infondate ricostruzioni diffuse strumentalmente da presunti organi di informazione, ritiene opportuno diffondere la presente nota.

Il deferimento in questione consiste in una mera riproposizione, tramite copia integrale, di quello relativo al mese di ottobre 2025, già oggetto di difesa innanzi al Tribunale Federale Nazionale, con l’unica esclusione della posizione INPS riferita al mese di agosto 2025, che nel presente procedimento non risulta contestata.

Si precisa altresì che tale deferimento non ha alcuna correlazione con i pagamenti degli emolumenti e dei tributi relativi ai mesi di settembre e ottobre 2025, oggetto della scadenza federale del 16 dicembre. Come risulta dalla documentazione federale, la Società ha regolarmente adempiuto ai propri obblighi, effettuando versamenti per un totale di 1.800.000,00 euro alle scadenze del 16 ottobre e del 16 dicembre.

Alla luce di quanto sopra, non emergono elementi nuovi rispetto a quanto già contestato e ampiamente chiarito dalla Società nelle sedi competenti".