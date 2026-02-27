Trema ancora la Serie C: 6 punti di penalità al Siracusa. Pericolo scongiurato per il Trapani

Una giornata, la 29ª del campionato di Serie C, che prenderà il via questa sera alle ore 20:30, ma anche una giornata che è segnata - in anticipo - da un cambio in classifica, perché il Tribunale Nazionale Federale ha inflitto una penalità di sei punti al Siracusa, per il mancato pagamento di contributi e ritenute relative alle mensilità di novembre e dicembre 2025: niente che non fosse noto, ma chiaramente questi sei punti stravolgono la graduatoria del Girone C di Serie C, con il Foggia che "avanza" al penultimo posto e gli aretusei che scivolano invece all'ultimo.

Stagione compromessa? Con 17 punti all'attivo viene da dire di sì, ma c'è anche da sottolineare un sospiro di sollievo da parte del Trapani, che è stato solo sanzionato a livello pecuniario e non aumenta quindi la penalità già corposa che ha ricevuto nei mesi scorsi.

A ogni modo, per un quadro più completo del tutto, andiamo a vedere come è cambiata la graduatoria del citato raggruppamento:

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42, Potenza 37, Casarano 36, Team Altamura 36, Sorrento 33, Atalanta U23 31, Picerno 29, Trapani 28, Latina 28, Cavese 28, Giugliano 24, Foggia 22, Siracusa 17

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva