Sei punti di penalità al Siracusa: aretusei ora ultimi in classifica nel Girone C di Serie C

'Niente di nuovo dal fronte occidentale', quello che è accaduto quest'oggi: come era ampiamente preventivabile, il Tribunale Nazionale Federale ha inflitto una penalità di sei punti al Siracusa, per il mancato pagamento di contributi e ritenute relative alle mensilità di novembre e dicembre 2025 (CLICCA QUI il dispositivo federale integrale), situazione che ha portato la squadra siciliana a scivolare all'ultimo posto della classifica del Girone C di Serie C, lo stesso raggruppamento del Trapani.

Che ha però tirato un sospiro di sollievo, considerando che il club è stato solo sanzionato a livello pecuniario (CLICCA QUI il dispositivo federale integrale).

Di seguito, andiamo a vedere come cambia la graduatoria del citato raggruppamento:

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42, Potenza 37, Casarano 36, Team Altamura 36, Sorrento 33, Atalanta U23 31, Picerno 29, Trapani 28, Latina 28, Cavese 28, Giugliano 24, Foggia 22, Siracusa 17

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva