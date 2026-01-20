Derby calabrese, colpo esterno del Crotone: Cosenza ko 2-0, gol e highlights
Colpo esterno del Crotone, che espugna il Stadio San Vito-Gigi Marulla e si aggiudica il derby calabrese. Finisce 2-0 contro il Cosenza, con una rete per tempo: a dieci minuti dall’intervallo è Di Pasquale a rompere l’equilibrio, mentre nella ripresa, dopo appena dieci giri di lancette, Piovanello chiude i conti.
Un successo pesante per la squadra di Moreno Longo, che interrompe la serie negativa di due sconfitte consecutive, rafforza la propria posizione in zona play-off e si porta a due punti dalla sesta piazza, mantenendo al contempo cinque lunghezze di margine sulle dirette inseguitrici. Serata amara, invece, per i rossoblù di Roberto Buscè: secondo ko interno consecutivo e classifica che resta invariata, con il quinto posto confermato ma la vetta che si allontana fino a undici punti.
Di seguito gol e highlights della gara.
