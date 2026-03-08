Cosenza in forma strepitosa. Sei vittorie nelle ultime otto. E il secondo posto...
Dopo un mese di gennaio in chiaroscuro, con un solo punto conquistato in quattro partite, il Cosenza dal mese di febbraio non ha sbagliato più niente.
La formazione di Antonio Buscé questo pomeriggio con il successo sul Team Altamura ha messo a referto la sesta vittoria nelle ultime otto partite. Con un solo pareggio, in casa dell'Atalanta U23 lo scorso 22 febbraio e una sconfitta a sorpresa in casa del Giuliano a inizio dello stesso mese.
Ottima anche la differenza reti, con 15 gol all'attivo e 7 al passivo che portano la bilancia sul + 8.
Con una terza posizione nel Girone C di Serie C, a +2 sulla Salernitana sempre più meritata. E se domani il Catania, seconda forza del raggruppamento, dovesse perdere contro la Casertana ecco che la caccia al secondo gradino del podio non sarebbe poi così difficile da immaginare.