Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 14:30. Vincono Salernitana e Cosenza
Sono appena terminati i match delle 14:30 validi per la 31ª giornata del campionato di Serie C. Per quanto riguarda il Girone B Pianese che conquista i tre punti nel match contro il Pineto, mentre Carpi-Torres termina 1-1. Nel Girone C, invece, arrivano successi importanti in chiave alta classifica per Cosenza, in casa contro il Team Altamura, Salernitana contro il Latina e Crotone, in rimonta sul campo del Trapani. Successo di rilievo in ottica salvezza, invece, per il Siracusa contro il Giugliano. Di seguito il quadro completo dei risultati, il programma restante dei match e le classifiche aggiornate dei tre gironi:
SERIE C - 31ª GIORNATA
GIRONE B
Forlì-Livorno 1-1
11' Menarini (F), 42' Peralta (L)
Juventus Next Gen-Vis Pesaro 1-3
6' Pucciarelli (V), 14' Di Paola (V), 34' Puczka (J), 79' Paganini (V)
Carpi-Torres 1-1
63' Luciani (T), 73' Zagnoni (C)
Pianese-Pineto 1-0
55' Proietto
Domenica 8 marzo
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio-Sambenedettese
Ore 20.30 – Ternana-Gubbio
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Ascoli-Ravenna (Diretta Rai Sport)
Ore 20.30 – Campobasso-Arezzo
Ore 20.30 – Perugia-Pontedera
Riposa – Bra
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42*, Pianese 43**, Pineto 42, Gubbio 39, Vis Pesaro 39*, Livorno 36**, Forlì 34*, Carpi 33*, Guidonia Montecelio 32, Torres 29**, Perugia 27, Bra 26*, Sambenedettese 25*, Pontedera 18
N.B. - * una gara in più - ** due gare in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Cosenza-Team Altamura 1-0
25' Beretta
Salernitana-Latina 2-1
15' Cabianca (S), 50' Lescano (S), 82' Sylla (L)
Siracusa-Giugliano 2-1
6' De Rosa (G), 26' Arditi (S), 71' Ricciardi (S)
Trapani-Crotone 1-4
11' Benedetti (T), 27' e 54' Musso (C), 44' Sandri (C), 59' Energe (C)
Domenica 8 marzo
Ore 17.30 – Foggia-Potenza
Ore 17.30 – Sorrento-Benevento
Ore 20.30 – Cavese-AZ Picerno
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Atalanta U23-Audace Cerignola
Ore 20.30 – Catania-Casertana
Ore 20.30 – Monopoli-Casarano
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 70, Catania 60, Cosenza 56*, Salernitana 54*, Crotone 51*, Casertana 49, Audace Cerignola 45, Monopoli 44, Casarano 40, Team Altamura 40*, Potenza 37, Atalanta U23 35, Sorrento 33, Latina 32*, Cavese 31, Picerno 31, Giugliano 28*, Trapani 28, Siracusa 24*, Foggia 22
N.B. - * una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1
58' Duca
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1
26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)
Giana Erminio-Vicenza 1-3
14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)
Inter U23-Albinoleffe 0-1
71' Parlati
Novara-Pergolettese 1-1
20' Basso (N), 31' Tremolada (P)
Trento-Virtus Verona 1-0
40' Candelari
Union Brescia-Triestina 0-0
Pro Patria-Alcione Milano 1-1
58' Travaglini (PP), 98' rig. Marconi (AM)
Pro Vercelli-Cittadella 0-2
67' aut. Iotti, 77' Redolfi
Renate-Lumezzane 0-0
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 57, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 49, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva