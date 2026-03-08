Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 14:30. Vincono Salernitana e Cosenza

Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 14:30. Vincono Salernitana e CosenzaTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 16:28Serie C
Luca Bargellini

Sono appena terminati i match delle 14:30 validi per la 31ª giornata del campionato di Serie C. Per quanto riguarda il Girone B Pianese che conquista i tre punti nel match contro il Pineto, mentre Carpi-Torres termina 1-1. Nel Girone C, invece, arrivano successi importanti in chiave alta classifica per Cosenza, in casa contro il Team Altamura, Salernitana contro il Latina e Crotone, in rimonta sul campo del Trapani. Successo di rilievo in ottica salvezza, invece, per il Siracusa contro il Giugliano. Di seguito il quadro completo dei risultati, il programma restante dei match e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C - 31ª GIORNATA
GIRONE B
Forlì-Livorno 1-1
11' Menarini (F), 42' Peralta (L)
Juventus Next Gen-Vis Pesaro 1-3
6' Pucciarelli (V), 14' Di Paola (V), 34' Puczka (J), 79' Paganini (V)
Carpi-Torres 1-1
63' Luciani (T), 73' Zagnoni (C)
Pianese-Pineto 1-0
55' Proietto

Domenica 8 marzo
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio-Sambenedettese
Ore 20.30 – Ternana-Gubbio
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Ascoli-Ravenna (Diretta Rai Sport)
Ore 20.30 – Campobasso-Arezzo
Ore 20.30 – Perugia-Pontedera
Riposa – Bra

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42*, Pianese 43**, Pineto 42, Gubbio 39, Vis Pesaro 39*, Livorno 36**, Forlì 34*, Carpi 33*, Guidonia Montecelio 32, Torres 29**, Perugia 27, Bra 26*, Sambenedettese 25*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più - ** due gare in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Cosenza-Team Altamura 1-0
25' Beretta
Salernitana-Latina 2-1
15' Cabianca (S), 50' Lescano (S), 82' Sylla (L)
Siracusa-Giugliano 2-1
6' De Rosa (G), 26' Arditi (S), 71' Ricciardi (S)
Trapani-Crotone 1-4
11' Benedetti (T), 27' e 54' Musso (C), 44' Sandri (C), 59' Energe (C)

Domenica 8 marzo
Ore 17.30 – Foggia-Potenza
Ore 17.30 – Sorrento-Benevento
Ore 20.30 – Cavese-AZ Picerno
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Atalanta U23-Audace Cerignola
Ore 20.30 – Catania-Casertana
Ore 20.30 – Monopoli-Casarano

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 70, Catania 60, Cosenza 56*, Salernitana 54*, Crotone 51*, Casertana 49, Audace Cerignola 45, Monopoli 44, Casarano 40, Team Altamura 40*, Potenza 37, Atalanta U23 35, Sorrento 33, Latina 32*, Cavese 31, Picerno 31, Giugliano 28*, Trapani 28, Siracusa 24*, Foggia 22

N.B. - * una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1
58' Duca
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1
26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)
Giana Erminio-Vicenza 1-3
14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)
Inter U23-Albinoleffe 0-1
71' Parlati
Novara-Pergolettese 1-1
20' Basso (N), 31' Tremolada (P)
Trento-Virtus Verona 1-0
40' Candelari
Union Brescia-Triestina 0-0
Pro Patria-Alcione Milano 1-1
58' Travaglini (PP), 98' rig. Marconi (AM)
Pro Vercelli-Cittadella 0-2
67' aut. Iotti, 77' Redolfi
Renate-Lumezzane 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 57, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 49, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 14:30. Salernitana avanti... Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 14:30. Salernitana avanti
Latina, Volpe: "Trasferta difficile, ma vogliamo confermare l’entusiasmo della vittoria"... Latina, Volpe: "Trasferta difficile, ma vogliamo confermare l’entusiasmo della vittoria"
Latina, Condò: "Salernitana arrabbiata e forte, ma veniamo per fare risultato" Latina, Condò: "Salernitana arrabbiata e forte, ma veniamo per fare risultato"
Altre notizie Serie C
Alcione, nella 'Giornata internazionale della donna' annunciata la formazione femminile... Alcione, nella 'Giornata internazionale della donna' annunciata la formazione femminile
Cosenza in forma strepitosa. Sei vittorie nelle ultime otto. E il secondo posto...... Cosenza in forma strepitosa. Sei vittorie nelle ultime otto. E il secondo posto...
Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 14:30. Vincono Salernitana e Cosenza... Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 14:30. Vincono Salernitana e Cosenza
Pro Patria, Turotti dopo l'espulsione: "Ho sbagliato. Mi scuso per il mio comportamento"... Pro Patria, Turotti dopo l'espulsione: "Ho sbagliato. Mi scuso per il mio comportamento"
Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 14:30. Salernitana avanti... Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 14:30. Salernitana avanti
Catania, Toscano prima della Casertana: “Aggrediamo il primo posto”. Stop Rolfini... Catania, Toscano prima della Casertana: “Aggrediamo il primo posto”. Stop Rolfini per frattura
Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 12:30. Juventus ko in casa Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 12:30. Juventus ko in casa
Girone A, il Trento accelera: riaperta la corsa al secondo posto dietro al Vicenza... Girone A, il Trento accelera: riaperta la corsa al secondo posto dietro al Vicenza
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 8 marzo 2006, Figo viene deferito per le parole su Moggi. Dopo mesi: "Visto che avevo ragione?"
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Bonny-Pio Esposito
3 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Massara: "L'infortunio non incide sul rinnovo di Dybala. Venturino ha avuto un grande impatto"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Genovese, genoano, nel "suo" stadio: emozioni al debutto dal 1' di Venturino con la Roma
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona riaccende il sogno salvezza, Fiorentina quartultima
Immagine top news n.4 Da 0-0 a 1-2 in 8 minuti: il Verona espugna Bologna e trova la sua prima vittoria del 2026
Immagine top news n.5 Fiorentina e Parma si accontentano di un punto: è uno 0-0 senza emozioni quello del Franchi
Immagine top news n.6 Juventus, buone notizie all'indomani del 4-0 col Pisa: Vlahovic e Milik si allenano in gruppo
Immagine top news n.7 Lo sfogo di Giacchetta: "Derubati di un calcio di rigore che sarebbe stato decisivo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, Masini dal 1': "Spero di sfruttare al meglio l'occasione"
Immagine news Serie A n.2 Parma, Circati: "Non ci accontentiamo dei punti minimi per la salvezza. Potevamo anche vincere"
Immagine news Serie A n.3 Roma, Venturino: "Molto grato al Genoa, ma per me oggi sarà una partita come le altre"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Rowe: "Non dobbiamo buttarci giù. Con la Roma dovremo segnare"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Vanoli: "Delusi, ma anche un punto ci ha permesso di staccare la Cremonese"
Immagine news Serie A n.6 Massara: "L'infortunio non incide sul rinnovo di Dybala. Venturino ha avuto un grande impatto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "Vittoria significativa, importante e da grande squadra quale siamo. Ora guardiamo avanti"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, piove sul bagnato. Oltre al ko c'è anche l'infortunio di Elia
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, il ko senza storia di Frosinone porta il club al silenzio stampa
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Empoli 3-2, le pagelle: Pittarello show, Cassandro si riscatta. Nasti non basta
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, è di nuovo notte fonda. La zona retrocessione ad un punto di distanza
Immagine news Serie B n.6 Mantova-Juve Stabia 2-0, le pagelle: Mancuso e Bragantini super, Pierobon da incubo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Alcione, nella 'Giornata internazionale della donna' annunciata la formazione femminile
Immagine news Serie C n.2 Cosenza in forma strepitosa. Sei vittorie nelle ultime otto. E il secondo posto...
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 14:30. Vincono Salernitana e Cosenza
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, Turotti dopo l'espulsione: "Ho sbagliato. Mi scuso per il mio comportamento"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 14:30. Salernitana avanti
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano prima della Casertana: “Aggrediamo il primo posto”. Stop Rolfini per frattura
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”