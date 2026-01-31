Di Carlo: "Un nuovo Gubbio, una nuova versione. Entusiasmo ritrovato, tutti compatti"

Intervenuto in vista della gara contro il Bra, il tecnico del Gubbio Domenico Di Carlo ha commentato: "Innanzitutto abbiamo ritrovato quelle certezze che rendono la squadra più equilibrata e con più qualità. Le due vittorie hanno dato fiducia ed entusiasmo, come solo le vittorie sanno fare. È chiaro che i risultati nascono dalle prestazioni, e le nostre si sono alzate di livello. Quando la squadra è al completo, il Gubbio ha sempre dato fastidio a tutti, ha sempre giocato per vincere. Meno male che adesso siamo riusciti a vincere due partite consecutive.

E' una partita importantissima su un campo sintetico contro un Bra in forma, che ha battuto il Ravenna. Bisogna portare molto rispetto a loro, ma dobbiamo andarci con fame, voglia e determinazione per portare a casa punti. Mastropietro può giocare anche seconda punta: è duttile, l’abbiamo preso proprio per questo, perché può coprire due-tre ruoli. È la prima settimana che si allena con noi. Spero di farlo esordire presto, da titolare o a gara in corso. Abbiamo visto le sue qualità, erano quelle che sapevamo.

Sicuramente ci darà una mano per scalare questa classifica che, da quando siamo arrivati, abbiamo chiaro l’obiettivo di risalire. Era una classifica che non addiceva al Gubbio per mille motivi successi. Oggi guardiamo il positivo: un nuovo Gubbio, una nuova versione, l’entusiasmo ritrovato, tutti compatti. Le partite si giocano sul filo del rasoio, sono tutte difficili. Dobbiamo mettere in campo anima, voglia di sovrastare l’avversario e vincere i duelli. Quando lo abbiamo fatto, il Gubbio ha quasi sempre vinto".