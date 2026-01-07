TMW
Vicenza, Cester verso il Gubbio. In Umbria ritroverebbe mister Di Carlo
Il futuro del centrocampista Stefano Cester sarà sicuramente lontano dal Vicenza dove in questa stagione non è mai sceso in campo se non per una partita in Coppa Italia Serie C. Il classe 2002, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, potrebbe infatti trasferirsi nel Girone B di Serie C dove è finito nel mirino dal Gubbio.
Cester in Umbria ritroverebbe quel Domenico Di Carlo con cui ha lavorato in passato e che lo fece esordire in Serie B nel 2021 contro la Reggiana.
