TMW Vicenza, Cester verso il Gubbio. In Umbria ritroverebbe mister Di Carlo

Il futuro del centrocampista Stefano Cester sarà sicuramente lontano dal Vicenza dove in questa stagione non è mai sceso in campo se non per una partita in Coppa Italia Serie C. Il classe 2002, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, potrebbe infatti trasferirsi nel Girone B di Serie C dove è finito nel mirino dal Gubbio.

Cester in Umbria ritroverebbe quel Domenico Di Carlo con cui ha lavorato in passato e che lo fece esordire in Serie B nel 2021 contro la Reggiana.