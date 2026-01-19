TMW Diaspora Trapani. Sei giocatori al passo d'addio: il punto della situazione

Non si parla più di mercato in uscita bensì di una vera e propria diaspora da Trapani. In vista di un destino tutt'altro che roseo il club siciliano, prossimo all'esclusione dal campionato di Serie C, sta cercando di cedere tutti i migliori asset della rosa a disposizione di Salvatore Aronica.

Ecco il punto della situazione con tutte le ultime novità raccolte da TuttoMercatoWeb.

Per quanto riguarda i portieri Enis Ujkani sembra destinato al trasferimento alla Cavese, mentre per quanto riguarda l'ex SPAL, Cesare Galeotti potrebbe trasferirsi al Cosenza.

Passando alla linea difensiva, invece, Emmanuele Salins sarebbe l'ultima idea per il Campobasso.

A centrocampo trittico di club di Giovanni Di Noia: il classe 1994 piace a Foggia, Perugia e Union Brescia.

Infine l'attacco dove Francesco Podrini va verso la risoluzione consensuale dell'accordo, con la Vis Pesaro in prima fila per il suo tesseramento, mentre su Luigi Canotto è vera bagarre: saltate le ipotesi Salernitana e Ravenna per l'ex Reggiana ci sono Benevento e Carrarese. Prima, però, serve che anche lui come Podrini risolva con il club granata.