Dolomiti Bellunesi, confermate le lesioni muscolari per Masut e Toci. La nota del club

La Dolomiti Bellunesi ha confermato in una nota le prime impressioni sugli infortuni di Masut e Toci: entrambi i giocatori hanno infatti riportato una lesione ai flessori che li terrà fuori per alcune settimane. Questo il comunicato del club:

"Dopo i problemi fisici riscontrati in occasione della gara di sabato scorso contro il Cittadella, Nicola Masut ed Eljon Toci sono stati sottoposti a risonanza magnetica.

E, dall’esito degli esami strumentali, è emerso che entrambi i giocatori hanno rimediato una lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra.

Sia il centrocampista, sia l’attaccante dovranno rimanere ai margini del rettangolo verde per qualche settimana, ma hanno già iniziato la fisioterapia e la riabilitazione. E saranno poi rivalutati dal punto di vista clinico e strumentale con lo scopo di stabilire i corretti tempi di recupero".