Dolomiti Bellunesi, dicembre di fuoco. Bonatti: "Serve continuità, la Giana è un avversario solido"

La Dolomiti Bellunesi torna finalmente a giocare di domenica dopo quasi due mesi di anticipi e posticipi, ma il rientro nel calendario tradizionale coincide con un periodo ad altissima intensità: tre gare in otto giorni apriranno un dicembre cruciale per il percorso della squadra di Alessandro Bonatti.

Il primo snodo è fissato per domani alle 17.30 allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, dove arriverà la Giana Erminio. A seguire, il recupero contro l’Inter Under 23 e la trasferta sul campo della Pro Patria. Bonatti, però, mantiene il focus completamente sul prossimo impegno, consapevole della qualità dell’avversario e della necessità di alzare ulteriormente l’asticella.

Il tecnico sottolinea come la squadra stia dando segnali incoraggianti, ma abbia ancora bisogno di stabilità:

“Arriviamo da una serie di ottimi allenamenti, nei quali abbiamo lavorato sulle situazioni che ci hanno penalizzato ultimamente. La crescita è evidente, ma procede ancora a salti. Ora serve continuità nel rendimento e nei miglioramenti: è l’unico modo per ottenere un risultato positivo”.

L’avversario non è dei più semplici. La formazione di Vinicio Espinal, già affrontata nella scorsa stagione, arriva da due vittorie consecutive, è stabilmente in zona playoff e ha perso solo una delle ultime nove gare.

“È una squadra con un’identità ben definita - spiega Bonatti - e in trasferta offre prestazioni di livello. Ha pareggiato su campi difficili come Vercelli e Lecco, mentre a Vicenza ha perso solo al 90’, e forse immeritatamente, contro la squadra più forte del girone. La Giana va rispettata per i valori che esprime, indipendentemente da nome e aspettative”.

Per affrontare la Giana servirà precisione nei dettagli e soprattutto maturità nei momenti chiave:

“Mi aspetto una partita chiusa, dal punteggio basso. In questo campionato gli episodi pesano tantissimo, e anche domani possono essere determinanti. Dovremo essere equilibrati e incisivi, facendo valere ogni singolo dettaglio”.