Vicenza, solo 0-0 ma Gallo guarda avanti: "Creato tanto, il campionato è lungo"

Il Vicenza non va oltre lo 0-0 al 'Menti' contro la Dolomiti Bellunesi, ma porta comunque a casa un punto che pesa nella corsa alla promozione diretta in Serie B. Una gara bloccata, frammentata, in cui i biancorossi hanno prodotto molto senza però trovare la stoccata decisiva.

Nel post partita, il tecnico Fabio Gallo ha analizzato con lucidità la prestazione: “Abbiamo fatto la nostra partita creando tanto. Saremmo potuti rimanere altre due ore senza fare gol. Abbiamo mantenuto la distanza sulla seconda ed è giusto che ci siano anche gare così, per ricordarci che il campionato è ancora lungo”.

Un pareggio che lascia un pizzico di rammarico per le occasioni non concretizzate, ma che non altera gli equilibri in vetta. Gallo ha sottolineato anche le tante interruzioni che hanno spezzato il ritmo: “Si è giocato veramente poco. Ho fatto dei cambi perché abbiamo tante soluzioni e credo che la formazione fosse equilibrata”.

Qualche dettaglio da sistemare, come i calci d’angolo e una giornata non brillante per Tribuzzi, ma senza drammi: “La prestazione non ha dato segnali diversi rispetto a ciò che pensavo”.