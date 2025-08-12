Ufficiale
Doppio addio in casa Novara: Gerardini e Jelenic risolvono consensualmente i rispetti contratti
Un doppio addio in casa Novara, con Filippo Gerardini ed Enej Jelenic che hanno consensualmente risolto i rispettivi contratti che li legavano alla società piemontese: decisioni che ha reso note lo stesso club, con due comunicati distinti.
Questo, il primo comunicato diramato dalla società azzurra: "Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Filippo Gerardini per la risoluzione consensuale del contratto.
A Filippo un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".
Ha fatto poi seguito quello relativo a Jelenic: "Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Enej Jelenic per la risoluzione consensuale del contratto.
A Enej un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".
