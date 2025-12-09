L'intervallo del Milan a Torino raccontato da Landucci: "Abbiamo cercato di dare tranquillità"

Il Milan ha sbancato in rimonta per 3-2 il campo del Torino, dopo essersi trovato sotto di due reti già a metà primo tempo. Una grande dimostrazione di carattere da parte della squadra rossonera, passata anche da quanto detto negli spogliatoi nel corso dell'intervallo per la fine del primo tempo.

Momenti che sono stati raccontati da Marco Landucci, vice-allenatore del Milan che sostituiva in panchina lo squalificato Allegri, durante la conferenza stampa tenuta al termine della partita: "Lo staff ci aiuta quando il mister non c'è, abbiamo cercato di dare tranquillità. Abbiamo cambiato qualcosa tatticamente alzando Rabiot e Loftus, poi si è alzato il livello di qualità. Nel primo tempo abbiamo sbagliato a giocare palle dentro, dovevamo velocizzare. Loro hanno fatto un rigore e un tiro su una ripartenza. Questa squadra ha uno spirito importante, portiamo a casa una vittoria importante".

E Allegri, che ne pensa? Spiega lo stesso Landucci nella risposta successiva in sala stampa: "Non ho ancora parlato con Allegri, sicuramente non era al telefono con me. Abbiamo avuto un approccio un po' così così, il Toro ci ha messo in difficoltà poi è calato e noi siamo saliti. I cambi ci hanno dato tanto".

