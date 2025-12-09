La compagna di Dodo dopo le minacce: "Grazie ai tifosi della Fiorentina che abbracciano"

In casa Fiorentina come se non bastasse l'ultimo posto in solitaria nella classifica di Serie A, e i 7 punti da dover già recuperare dalla zona salvezza, la temperatura è stata ulteriormente arroventata da delle minacce arrivate via social ad alcuni calciatori e alle rispettive compagne.

Come per esempio Amanda Ferreira, dolce metà del laterale brasiliano Dodo. Nelle scorse ore la donna ha pubblicato un lungo messaggio social tramite il proprio profilo Instagram: "Vorrei ringraziare pubblicamente tutti coloro che ci hanno inviato messaggi di affetto, preghiere e sostegno. Siamo pienamente consapevoli che il momento che stiamo attraversando è disastroso e caotico, e siamo abituati a ricevere critiche aspre, e va bene così, perché fa parte della vita. (Sì, NOI, perché ciò che colpisce mio marito colpisce anche me.). Ma, in nessuna circostanza tollererò l'incitamento all'odio, alla malattia e alla morte verso i miei figli. MAI".

Prosegue e conclude lady Dodo: "Nulla giustifica tale crudeltà, verso la mia famiglia o quella di chiunque altro. L'odio, l'indignazione e la rivalità sportiva devono rimanere all'interno del campo da calcio, perché fuori dal campo, prima di essere atleti, sono fidanzati, mariti e padri di famiglia. Ci sono molti modi per liberare l'energia, nel bene e nel male, senza diffondere odio, minacce e insulti. Grazie a tutti i tifosi della Fiorentina che ci hanno abbracciato; questi sono veri tifosi. Firenze ci ha sempre accolto ed è diventata CASA per la mia famiglia; Grazie dal profondo del mio cuore".