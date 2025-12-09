Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Guidonia Montecelio, Ginestra duro: "Dominato la Juventus Next Gen, due punti buttati via"

Guidonia Montecelio, Ginestra duro: “Dominato la Juventus Next Gen, due punti buttati via”TUTTO mercato WEB
© foto di Giuseppe Scialla
Luca Bargellini
Oggi alle 00:19Serie C
Luca Bargellini

Ciro Ginestra, tecnico del Guidonia Montecelio, ha analizzato il pareggio ottenuto contro la Juventus Next Gen. Ecco quanto riportato da TuttoC.com: "Abbiamo preso gol con un mezzo cross, l'unico tiro in porta della Juventus. Non è stata la nostra miglior partita ma abbiamo dominato e buttato via due punti. Se fosse finita 5-0 nessuno avrebbe potuto dire niente, ma il calcio è crudele e se non capitalizzi le occasioni può capitare di venire puniti. Abbiamo fatto una grande partita sotto l'aspetto di squadra ma qualitativamente abbiamo sbagliato molto, forse ha influito l'orario perché era la prima volta che giocavamo a mezzogiorno e durante la settimana ci siamo allenati ad orari insoliti per abituarci. Non posso dire niente ai ragazzi per l'impegno che hanno messo, può capitare di sbagliare qualcosa perché non siamo il Real Madrid. Ricordo a tutti che, sul campo, abbiamo conquistato 27 punti che non sono pochi, dimostrando di potercela giocare contro tutti".

Ginestra torna sull'episodio del gol annullato a Zuppel per fuorigioco: "L'arbitro mi ha detto che non ha visto la linea orizzontale e allora mi chiedo a cosa serve il VAR. Poi sulla chiamata per la gomitata ha sanzionato il giocatore con un giallo invece che con il rosso, ma non voglio parlare delle decisioni della terna".

Il Guidonia è stabilmente nei piani alti della classifica, nonostante sia una matricola: "Il campionato è molto equilibrato, noi dobbiamo pensare a chi sta dietro di noi e non all'Ascoli, all'Arezzo o al Ravenna. Se ora stiamo guardando avanti è perché ci siamo meritati questa classifica ma l'obiettivo resta la salvezza. Intanto pensiamo a fare più punti possibili da qui al giro di boa e poi tireremo una riga a dicembre per capire come siamo messi".

Chiosa finale sulle seconde squadre e sull'esclusione del Rimini, con cui il Guidonia aveva giocato e vinto: "È giusto che il calcio lo faccia chi ha le capacità di poter investire. Qui facciamo tutti questo mestiere per portare da mangiare ai nostri figli, preferisco la Juventus Next Gen perché fa le cose fatte bene a situazioni come il Rimini o quelle di Turris e Taranto lo scorso anno. Io sono dell'idea che, una volta iniziato un campionato, si debba finire almeno il girone d'andata per poi azzerare tutto nel girone di ritorno. Così ci ritroviamo con squadre che si sono viste togliere i punti perché il Rimini è stato estromesso prima. Il problema è che certe problematiche sono ben note, si era detto che non dovevano più ripetersi i casi Turris e Taranto ma la verità è che tutti sapevano che il Rimini sarebbe saltato durante il campionato ed è stato fatto iscrivere lo stesso. Noi abbiamo vinto contro di loro, perdendo dei ragazzi per infortunio e abbiamo lasciato punti a casa nelle successive due partite. Se avessi saputo che quella partita sarebbe stata cancellata, avrei fatto giocare direttamente la Primavera. La cosa buffa è che lo svantaggio è per chi ha giocato e vinto con il Rimini, che si è visto sottrarre tre punti, mentre il Pineto ci ha perso ma non ha nessuno svantaggio".

