Ricci: "Meno male che Pulisic aveva la febbre! Christian in campo fa la differenza"

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan TV per analizzare la vittoria contro il Torino in rimonta. Queste le sue dichiarazioni principali: "Una serata molto emozionante, sono tornato nello stadio che mi ha supportato e cresciuto fino ad arrivare al Milan. Mi ha fatto molto piacere vedere tante persone con cui ho lavorato in passato e che sono diventate amiche: mi fa piacere aver lasciato un bel ricordo e che c'è un bel rapporto con tutte le persone che lavorano nel Torino. Abbiamo terminato anche con una vittoria, meglio di così non poteva essere".

Nel secondo tempo si è vista un'altra squadra, avete giocato con carattere.

"Nel primo tempo siamo partiti un po' timidi, abbiamo subito subito due gol, poi abbiamo trovato il grande gol di Rabiot che ci ha dato morale per approcciare il secondo tempo, che abbiamo cominciato da grande squadra. Nella ripresa abbiamo tenuto più la palla per trovare l'imbucata"

Vi aspettavate un Pulisic così?

"Meno male che aveva la febbre... (ride, ndr). È un grande giocatore, un bravo ragazzo che si mette sempre a disposizione. Ha avuto qualche problemino che lo ha fermato un po' di più ma fa la differenza: averlo in campo si sente. Vanno i complimenti a lui che ha fatto doppietta e anche a tutti gli altri ragazzi".