Ds Pro Patria: "Bolzoni? In campo vanno i calciatori che devono cambiare in tante cose"

Ancora una sconfitta per la Pro Patria. Al termine del match contro la Giana Erminio, dove i biancoblù hanno perso per 4-0, il direttore sportivo Sandro Turotti è intervenuto in sala stampa: "Com'è giusto che sia, vogliamo metterci la faccia assieme ai giocatori più rappresentativi. La situazione è molto difficile, ma da parte della società c'è voglia di lottare e far sì che le cose possano cambiare.

Greco e Bolzoni? Se siamo qua è perché in campo vanno i calciatori, che devono cambiare in tante cose. Non ho parlato con la società, per adesso nessuno mi ha detto di un possibile esonero di Bolzoni"