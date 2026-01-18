Ds Pro Patria: "Bolzoni? In campo vanno i calciatori che devono cambiare in tante cose"
TUTTO mercato WEB
Ancora una sconfitta per la Pro Patria. Al termine del match contro la Giana Erminio, dove i biancoblù hanno perso per 4-0, il direttore sportivo Sandro Turotti è intervenuto in sala stampa: "Com'è giusto che sia, vogliamo metterci la faccia assieme ai giocatori più rappresentativi. La situazione è molto difficile, ma da parte della società c'è voglia di lottare e far sì che le cose possano cambiare.
Greco e Bolzoni? Se siamo qua è perché in campo vanno i calciatori, che devono cambiare in tante cose. Non ho parlato con la società, per adesso nessuno mi ha detto di un possibile esonero di Bolzoni"
Altre notizie Serie C
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
3 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"