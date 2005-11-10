Inter, per la fascia in lista c’è anche Pedrinho. E Carlos Augusto firmerà fino al 2031

L’Inter continua a guardare al futuro. Che è fondamentale quanto il presente. I risultati fin qui ottenuti sono dalla parte dei nerazzurri, il cui pensiero però è sempre rivolto alla programmazione. Massima attenzione a tutto, soprattutto sul mercato. E in questa ottica anche alla fascia sinistra. L’obiettivo infatti è rendere ogni reparto sempre più completo. La squadra è già molto forte ma Marotta e Baccin sono già al lavoro per portare avanti un progetto sempre più ambizioso con nuovi innesti, che mantengano alta la qualità. In perfetta sintonia con quanto richiesto dalla proprietà.

E tornando alla fascia, l’ultima idea porta a Pedrinho dello Shakthar, che i nerazzurri hanno affrontato mercoledì scorso in Champions League. La sua valutazione è importante, intorno ai 25 milioni di euro ma in questi mesi l’Inter lo seguirà ancora di più cercando di capire quali siano gli eventuali margini di manovra. Nel frattempo la società sta definendo il rinnovo di Carlos Augusto, che ha cominciato alla grande questa stagione. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo per un nuovo contratto fino al 2031. L’Inter non si muoverà solo in questo settore. A centrocampo si guarda ad un possibile dopo Calhanoglu (per il quale presto ci sarà un incontro per capire se si può arrivare ad un prolungamento oppure no) e qui il nome più caldo resta quello di Alessandro Romano, di proprietà della Roma che il Cagliari però può riscattare a 5 milioni di euro al termine della stagione. In queste prime 8 giornate ha mostrato tutto il suo valore e l’ipotesi di un tentativo a giugno è sempre più concreta.