Benevento, guai seri per Pierozzi: uscito malconcio da Arezzo, starà ai box per circa due mesi
Claudia Marrone
Brutte notizie quelle che arrivano dalla Campania, con il Benevento che per circa due mesi almeno dovrà fare a meno di Edoardo Pierozzi, uscito malconcio ieri dal campo dell'Arezzo, dove i suoi hanno vinto 0-3 il match dell'8ª giornata del campionato di Serie B: il calciatore ha rimediato una distrazione di secondo grado del bicipite femorale, infortunio più serio di quanto prevedibile.
Di seguito, la nota del club sannita:
"Il Benevento Calcio comunica che il calciatore Edoardo Pierozzi si è sottoposto a un’ecografia di controllo, che ha evidenziato una distrazione di secondo grado del bicipite femorale.
I tempi di recupero sono stimati in circa due mesi, compatibilmente con l’evoluzione clinica dell’infortunio.
La società rivolge a Edoardo un augurio di pronta guarigione e di un sereno ritorno in campo".