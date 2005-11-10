Abodi: "Convergenza fra Comune e Fiorentina, fiducia sui lavori allo stadio Franchi"

Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha parlato a margine del Festival delle Regioni in corso a Firenze. Queste le sue parole riportate da Italpress a proposito della ristrutturazione dello stadio Franchi, anche in vista di Euro 2032: "Vedo che il lavoro prosegue e c'è una convergenza definitiva fra amministrazione comunale e società, sono tranquillo sul fatto che le cose verranno fatte come chiedono la UEFA e la Federcalcio, si tratta semplicemente di proseguire sul lavoro che è stato strutturato dal sindaco e che la società ha raccolto in questi giorni".

Cosa si attende dalla valutazione delle candidature per le elezioni del prossimo presidente della Federcalcio?

"Mi occupo di altro, lascio che le cose vengano svolte nel modo giusto, corretto, poi prenderò atto di chi verrà eletto presidente il 14 dicembre e continuerò a collaborare con chiunque".

Kimi Antonelli è vicino a laurearsi campione in Formula 1...

"Passo dopo passo, ci sarà tempo e modo per celebrarlo. Certo che dopo più di mezzo secolo un pilota italiano che si laurea campione... Significa che il talento c'è, bisogna solo saperlo scoprire, accompagnare e sostenere".