Serie B, classifica marcatori: come canta il Gallo! Belotti è già sul secondo gradino del podio

Con il pomeriggio di ieri, domenica 25 ottobre, si è ufficialmente chiusa l''ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che non solo anticipa il turno infrasettimanale, ma sta definendo sempre di più la propria classifica (CLICCA QUI per il resoconto completo).

E non si sta definendo solo la classifica della venti compagine in corsa nel torneo cadetto, ma anche quella dei marcatori, che vede Andrea 'Gallo' Belotti in rampa di lancio e già al secondo posto della graduatoria, a una sola lunghezza da quella vetta che per ora non ha ancora cambiato padrone dal precedente turno. Andiamo dunque a vedere tutto quello che è accaduto, ricordando che vengono riportate le prime cinque posizioni e che il numero tra parentesi indica i calci di rigore segnati.

Di seguito il punto della situazione:

6 gol: C. Shpendi (1; Cesena), Mosquera (Hellas Verona)

5 gol: Belotti (Modena), Di Nardo (1; Juve Stabia), Johnsen (Palermo), Ruocco (Mantova)

4 gol: Russo (Avellino)

3 gol: Besaggio (Avellino), Bonazzoli (Cremonese), Caso (Modena), Gori (Ascoli), Rubino (Carrarese), Siatounis (Benevento), Silipo (Ascoli), Vavassori (Palermo)

2 gol: Abiuso (Carrarese), Ambrosino (Modena), Bellich (Juve Stabia), Calabresi (Pisa), Cerbone (Hellas Verona), Cheddira (Avellino), Cianci (1; Arezzo), Corazza (Vicenza), Corona (Virtus Entella), Fiori (Cesena), Gliozzi (Modena), Guiu (Virtus Entella), Henderson (Sampdoria), Iannoni (Hellas Verona), Iemmello (Catanzaro), Insigne (Sampdoria), Marras (Pisa), Merkaj (SudTirol/Vicenza), Mixtur (SudTirol), Moreo (Pisa), Mulattieri (Hellas Verona), Okereke (Benevento), Olzer (Modena), A. Palumbo (Palermo), Pittarello (Catanzaro/Pisa), Pohjanpalo (Palermo), Popov (1; Empoli), Rauti (Vicenza), Salvemini (1; Benevento), Sarr (1; Hellas Verona), Saporiti (1; Empoli), Tiritiello (Virtus Entella), Tramoni (Pisa), Vlahovic (Mantova)