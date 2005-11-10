Retroscena Como, le cifre dello stipendio di Douvikas. In estate rifiutati 25 milioni

Anastasios Douvikas è l'uomo del momento in casa Como. Forse anche più di Nico Paz, straordinario con il Manchester United ma oramai una certezza in casa biancoblù, mentre il greco è riuscito a timbrare sia in Champions contro i Red Devils sia con una doppietta al Sassuolo, due a zero e lariani nuovamente nelle zone dell'altissima classifica.

Tasos da pagare

Sembra quasi una cambiale, considerati i quattordici gol dello scorso anno e i cinque già siglati in Serie A in questa stagione. La prospettiva sembra essere ancora più positiva, sebbene sia arrivato Moise Kean che, almeno in teoria, doveva contestargli un posto da titolare. Certo, bisognerà aspettare il rientro dall'infortunio per avere la prova del nove, ma per ora Douvikas è intoccabile, tanto che ha rinnovato il contratto per metterlo al riparo da possibili sirene: già nell'estate scorsa sono stati rifiutati 25 milioni dalla Premier e dopo lo United qualcuno ha chiesto informazioni.

Contratto da top

Prima Douvikas guadagnava 1,2 milioni di euro all'anno. Non pochi per il Como pre Champions, ma cifra risibile rispetto ai miglioramenti che si sono visti nel corso dei mesi. Il nuovo accordo sarà fino al 30 giugno del 2030, con opzione per un altro anno. L'ingaggio invece sarà intorno ai 3 milioni, un contratto che si avvicina al tetto salariale attualmente in uso al Como.