Serie A Femminile, 4ª giornata: Roma da sola al comando, in due sono ad inseguire

Siamo ben lontani dalla conclusione della stagione di Serie A Femminile ma, al termine della 4ª giornata, abbiamo per la prima volta una capolista solitaria. Si tratta della Roma, grazie al pirotecnico 2-5 in casa della Juventus. Frenano invece Inter e Como 1907, a causa dei pareggi contro Napoli e Sassuolo. La coppia delle seconde deve guardarsi da Milan e Fiorentina, che vincono i rispettivi impegni contro Ternana e Parma. Da segnalare, infine, lo 0-0 tra Lazio e Como.

Serie A Femminile, 4ª giornata. Il programma completo

Sabato 24 ottobre

Milan-Ternana 3-0

17',35' Stokic, 76' Soffia

Napoli-Inter 0-0

Juventus-Roma 2-5

4' e 45+4' Giugliano (R), 10' Pellegrino (R), 13' Corelli (R), 54' Redondo (J), 77' Pavan (J), 89' Bergamaschi (R)

Domenica 25 ottobre

Lazio-Como 0-0

Como 1907-Sassuolo 2-2

39' Clelland (S), 56' Giacinti (C), 60' Stanic (S), 90+3' Wulleart (C)

Parma-Fiorentina 1-2

28' Distefano (P), 45'+10 Severini (F), 55' Tryggvadottir (F)

Serie A femminile, la classifica

Roma 12

Inter 10

Como 1907 10

Fiorentina 7

Milan 6

Ternana 6

Como 5

Napoli 4

Juventus 3

Lazio 2

Parma 1

Sassuolo 1