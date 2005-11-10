Serie A Femminile, 4ª giornata: Roma da sola al comando, in due sono ad inseguire
Paolo Lora Lamia
Siamo ben lontani dalla conclusione della stagione di Serie A Femminile ma, al termine della 4ª giornata, abbiamo per la prima volta una capolista solitaria. Si tratta della Roma, grazie al pirotecnico 2-5 in casa della Juventus. Frenano invece Inter e Como 1907, a causa dei pareggi contro Napoli e Sassuolo. La coppia delle seconde deve guardarsi da Milan e Fiorentina, che vincono i rispettivi impegni contro Ternana e Parma. Da segnalare, infine, lo 0-0 tra Lazio e Como.
Serie A Femminile, 4ª giornata. Il programma completo
Sabato 24 ottobre
Milan-Ternana 3-0
17',35' Stokic, 76' Soffia
Napoli-Inter 0-0
Juventus-Roma 2-5
4' e 45+4' Giugliano (R), 10' Pellegrino (R), 13' Corelli (R), 54' Redondo (J), 77' Pavan (J), 89' Bergamaschi (R)
Domenica 25 ottobre
Lazio-Como 0-0
Como 1907-Sassuolo 2-2
39' Clelland (S), 56' Giacinti (C), 60' Stanic (S), 90+3' Wulleart (C)
Parma-Fiorentina 1-2
28' Distefano (P), 45'+10 Severini (F), 55' Tryggvadottir (F)
Serie A femminile, la classifica
Roma 12
Inter 10
Como 1907 10
Fiorentina 7
Milan 6
Ternana 6
Como 5
Napoli 4
Juventus 3
Lazio 2
Parma 1
Sassuolo 1