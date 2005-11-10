Udinese, debutto in Serie A per il classe 2007 Vinciati: "Un onore vestire questi colori"
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 11:30Serie A
autore Daniel Uccellieri
26.10.2026 11:30Serie A
Il giovane attaccante friulano ha debuttato in Serie A contro il Milan: "Testa al Parma, dobbiamo continuare a lavorare duro".
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Nel ko subito contro il Milan, c'è stato spazio anche per il debutto con la maglia dell'Udinese di Giulio Vinciati, attaccante classe 2007. Friulano doc, cresciuto proprio del vivaio dei bianconeri, ha parlato ai canali ufficiali dell'Udinese dopo la sconfitta con il Milan:
"Esordire in Serie A con questi colori è un onore per me, sono veramente grato. Sono dispiaciuto per il risultato, però testa alla prossima, dobbiamo continuare a lavorare duro e provare a prendere i tre punti a Parma.
Andiamo a Parma con la voglia di vincere, il momento è difficile ma non dobbiamo mollare".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Oggi
12:55 Serie ATMW
TMWCairo non parla più di cessione del club, Torino rinato dopo la rivoluzione di Petrachi
12:30 Serie ATMW
TMWMilan, per la difesa spunta un nome nuovo. Nei radar rossoneri c’è Le Guen del Brest
12:06 Serie A
Serie A, gli arbitri della 9ª giornata: Torino-Como a Collu, a Firenze fischia La Penna
11:52 Serie ATMW
TMWIl Como ha speso 40 milioni per Moise Kean. Ma come si potrà togliere questo Douvikas?
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi