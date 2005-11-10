Udinese, debutto in Serie A per il classe 2007 Vinciati: "Un onore vestire questi colori"

Nel ko subito contro il Milan, c'è stato spazio anche per il debutto con la maglia dell'Udinese di Giulio Vinciati, attaccante classe 2007. Friulano doc, cresciuto proprio del vivaio dei bianconeri, ha parlato ai canali ufficiali dell'Udinese dopo la sconfitta con il Milan:

"Esordire in Serie A con questi colori è un onore per me, sono veramente grato. Sono dispiaciuto per il risultato, però testa alla prossima, dobbiamo continuare a lavorare duro e provare a prendere i tre punti a Parma.

Andiamo a Parma con la voglia di vincere, il momento è difficile ma non dobbiamo mollare".