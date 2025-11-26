Fine vicina per il Rimini: chiesta la liquidazione volontaria in tribunale. Esclusione a un passo

Fin dall’inizio di questa stagione la sorte del Rimini sembrava segnata. E ora sembra che la situazione sia giunta al punto di non ritorno con la squadra romagnola che veleggia verso l’esclusione dal campionato che potrebbe arrivare già nel prossimo turno. Come riporta l’edizione on line del Corriere Romagna la società, dopo che è saltato anche l’ultimo tentativo di cessione del club, ha presentato le carte in Tribunale per la liquidazione volontaria che porrà fine all’esistenza del Rimini e alla conseguente esclusione dal campionato.

In mattinata infatti era arrivato il comunicato a firma Nicola Di Matteo e Daniele Ferro in cui si ufficializzava il passo indietro e la recessione del preliminare d’acquisto sottoscritto lo scorso sei novembre con la Building Company. A spingere i futuri compratori a fare questo passo sono state il blocco delle quote sequestrate dal Tribunale di Milano per un debito di circa 200 mila euro da parte della vecchia proprietà nei confronti dell’ex presidente Alfredo Rota e la possibilità, confermata anche dall’arrivo del nuovo deferimento, che la società possa essere sanzionata con ulteriori punti di penalizzazione da aggiungersi ai 16 già collezionati rendendo così ancora più complicata la corsa verso la salvezza.

L’esclusione del Rimini dal campionato porterebbe a una rivoluzione nella classifica del Girone B di Serie C visto che verrebbero annullati i punti conquistati contro i romagnoli e si andrebbe incontro a un campionato con un numero dispari di squadre con una formazione che ogni giornata osserverebbe un turno di riposo forzato a causa della mancanza della ventesima formazione.