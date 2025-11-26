TMW
Pescara, fumata bianca per la risoluzione con Vivarini. Tutto pronto per lo sbarco a Bari
TUTTO mercato WEB
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com è arrivata la fumata bianca per la risoluzione consensuale del contratto fra Vincenzo Vivarini e il Pescara.
Tutto pronto, dunque, per lo sbarco del tecnico abruzzese sulla panchina del Bari, club nel quale ha già lavorato in Serie C nella stagione 2019/2020 in sostituzione dell'esonerato Giovanni Cornacchini.
Curiosità in merito. La prima al San Nicola di Vivarini sarà l'8 dicembre prossimo, quando è atteso in Puglia proprio il Pescara
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile