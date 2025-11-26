Roma, Gasperini: "Dybala e Bailey sono guariti, col Midtyjlland saranno a disposizione"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida europea col Midtyjlland. Queste le sue dichiarazioni sul recupero di Dybala e Bailey: "Sono guariti, sono al secondo allenamento con la squadra. Saranno a disposizione, poi il minutaggio è relativo ma conta che stiano bene".

I discorsi sulla rosa fatti dopo il mercato estivo valgono ancora?

"Sono delle valutazioni che si fanno: ogni mese può cambiare, vale per tutte le squadre. Il mercato diventa realistico solo a gennaio, non prima: per noi, sto pensando all'evoluzione di tutti i miei giocatori. Ora, se devo dire, mi sembra ci sia grande fiducia anche da chi gioca meno: bisogna stare attenti a inserire calciatori tanto per farlo. Vediamo quel che abbiamo, poi valuteremo".

