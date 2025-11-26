Carrarese, Schiavi: "Battere il Palermo al 'Barbera' per riprendere il cammino"

Reduce da quattro turni di campionato senza vittorie (due pareggi e due sconfitte), la Carrarese di Antonio Calabro si appresta nel prossimo weekend ad affrontare la trasferta in casa del Palermo, formazione partita con i favori del pronostico e attualmente in crisi di risultati e con ben 9 punti di svantaggio dal primo posto.

Sulla sfida, ospite dei microfoni di ilovepalermocalcio.it, si è espresso il centrocampista della formazione toscana, Nicolas Schiavi:

“Se abbiamo ottenuto solo due punti nelle ultime quattro partite, di sicuro abbiamo commesso degli errori. Nel complesso abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, soprattutto nelle ultime due partite. Sappiamo che c’è sempre da migliorare qualcosa, ma credo che nessuno ci abbia messo sotto. Le abbiamo affrontate con l’atteggiamento giusto e questo mi fa ben sperare per le prossime gare.

La scorsa partita al Barbera? La ricordo bene. Noi eravamo spensierati e abbiamo fatto un’ottima partita. Sappiamo quanto è difficile giocare contro una squadra forte come il Palermo e che non è semplice anche per l’ambiente che crea la gente al Barbera. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti.

Il Palermo è una squadra fortissima. Ha le qualità, sia nei giocatori che nell’allenatore, per stare nei primi posti in classifica. Sicuramente sarà una partita tosta, ma abbiamo voglia di riscatto anche noi. Quindi servirà fare una partita importante sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo stare attenti fino al fischio finale senza dare per scontato nulla, già negli allenamenti.

Guardare adesso la classifica non ci porta a niente. Noi dobbiamo affrontare tutte le partite con la stessa voglia e atteggiamento, se vogliamo portare punti a casa.

È normale che fare gol faccia sempre piacere. L’unico mio pensiero per sabato è, insieme a tutta la squadra, fare una grande gara.

Il Palermo ha tutte le potenzialità per giocarsi un posto alto in classifica. Il campionato è ancora lungo. Secondo me può ancora puntare alla promozione in Serie A.

Sappiamo che sarà una partita difficile, ma la stiamo preparando per portare i punti a casa. Siamo un gruppo che si allena sempre al massimo e in partita dà sempre tutto. Vincere al Barbera sarebbe una bella ricompensa. Faremo il possibile per andare a prenderci la vittoria“.