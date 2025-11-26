Corbo vota il 4-4-2 di Conte: "Può essere il modulo della cavalcata verso scudetto ed Europa"

Il giornalista Antonio Corbo, intervenuto sull'edizione odierna de la Repubblica, ha commentato il successo del Napoli contro il Qarabag in Champions League. Questo un estratto della sua analisi, in particolare sul 4-4-2: "Il Napoli trova forse la formula offensiva migliore per scudetto e Champions. Un promettente 4-4-2. Dopo un faticoso avvio che per un tempo fa dubitare della rivoluzione di metà novembre. Vincente con l’Atalanta, problematica con il Qarabag all’inizio. Proprio l’innovativa formula con esterni in missione offensiva, Neres e Lang, schiodati dalla panchina dopo il polverone sollevato da Conte a Bologna, offre un vantaggio che l’allenatore avversario accoglie volentieri.

Nel finale del primo tempo si muove già qualcosa. Protagonista Neres. Si può dire che vi sia Neres da una parte, in evidenza, il Napoli in ombra ad assistere e un po’ subire. La vivacità di Neres annuncia l’imminente svolta nella ripresa. Con Neres seconda punta accanto a Lucca che sostituisce un gelido Hojlund: ecco il 4-4-2 che si ricorderà di questa serata raddrizzata dal trasformista Conte. Facile cambiare se la squadra fisicamente sta meglio, certo. Ma da Bologna a ieri è cambiato tanto.

Perché il 4-4-2 può essere il modulo della cavalcata. Dà una soluzione due volte importante. Ripristina la catena di destra con Di Lorenzo e il riposato Politano. E lancia in avanti Neres, il più bizzarro dei puledri a scavallare verso scudetto ed Europa".