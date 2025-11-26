Ufficiale Picerno, risoluzione consensuale del contratto con Ruben Garcia

L’AZ Picerno comunica la risoluzione consensuale del contratto con Ruben Garcia, in rossoblu dal 2021.

Nel suo percorso con la nostra maglia, Ruben si è distinto per professionalità, impegno e un comportamento sempre esemplare. Ha affrontato anche momenti difficili, come il lungo calvario seguito all’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi due anni, dimostrando una forza d’animo e una determinazione rare. La sua presenza quotidiana, la serietà nel lavoro e il rispetto verso compagni e staff hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità sportiva.

Il Direttore Generale Vincenzo Greco ha voluto salutarlo così:

“Ruben è stato un uomo vero e un professionista impeccabile. Ha attraversato sfide complesse con una dignità esemplare, mettendo sempre la squadra davanti a tutto. A lui va la nostra gratitudine per quanto ha dato e per il modo in cui lo ha fatto. Gli auguriamo il meglio per il futuro, confidando che porterà con sé lo stesso spirito che ha donato alla nostra famiglia”.