Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Fiorentina, Vanoli: "Domani vedremo all'opera altri giocatori. Giocheranno Dzeko e De Gea"

Fiorentina, Vanoli: "Domani vedremo all'opera altri giocatori. Giocheranno Dzeko e De Gea"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Niccolò Righi
Oggi alle 14:54Serie A
Niccolò Righi

In casa Fiorentina è giornata di vigilia del match di Conference League contro l'AEK Atene, in programma domani sera al Franchi alle ore 21:00 e valida per la quarta giornata della League Phase della competizione. Come di consueto, il tecnico dei padroni di casa Paolo Vanoli parlerà a partire dalle 14:30 dal 'Wind3 Media Center' del Viola Park. Segui con noi la diretta testuale di TuttoMercatoWeb.

Ore 14:30 - inizio conferenza stampa

Cosa si aspetta da questa partita?
"Non è un ostacolo, anzi è un altro match che mi permette di vedere dei miglioramenti e mi permette di vedere all'opera altri giocatori. Adesso il nostro pensiero è a questa Coppa, che arriva nel momento giusto. Se vogliamo diventare grandi dobbiamo giocare ogni tre giorni".

Come ha trasmesso l'importanza della gara di domani?
"Non c'è bisogno di spiegarla. Per noi è importante ogni giorno: l'allenamento di oggi, quello di domani mattina e poi la partita. Noi siamo in una condizione in cui tutto è importante. Questo ci deve aiutare a crescere".

Come vive il debutto in Europa?
"E' uno step importante. Nella situazione in cui siamo non posso soffermarmi troppo a pensarci. Dobbiamo tutti dare il massimo, non solo a livello di cuore e sacrificio ma anche sul piano tecnico"

Vedremo Dzeko in campo domani?
"Sì, così come De Gea. Ho parlato con Martinelli e gli ho spiegato la scelta".

Secondo lei in Europa cambia la partita che dovrà fare la Fiorentina?
"Il campo internazionale è un altro calcio. Incontriamo una squadra che mi è piaciuta guardare, ha un gioco propositivo. Sono una squadra offensiva, con gente di gamba sugli esterni. In campionato sono a 3 punti dal primo posto e conosco la loro fame e la loro determinazione. Hanno fatto più fatica in coppa ma la conference può ribaltare ogni pronostico. Dobbiamo saper interpretare bene la differenza tra campionato e coppa".

Può essere il momento di Richardson?
"Sono qui da 20 giorni e ho dimostrato con i fatti di non guardare in faccia nessuno. Chi da tutto in allenamento una possibilità l'avrà: è successo per Parisi, Kouadio e succederà per altri ragazzi... Adesso mi aspetto molto di più dai giocatori di esperienza, che trascinino fuori la squadra".

Perché la Fiorentina non ha mai visto il miglior Gudmundsson?
"Certe volte si sbaglia a giudicare le prestazioni in nazionale perché si vedono gli highlights o i tabellini. Il passaggio che deve far lui è capire che i campioni sono quelli che nei momenti difficili ti trascinano fuori. Io da Albert pretendo questo, perché ha qualità ed è importante per questo gruppo. Io sono convinto che alla fine ci darà grandi soddisfazioni, ma deve diventare questo. E da lui, come da altri, mi aspetto questo. Dai giovani mi aspetto energia, ma anche lo sbaglio. Da loro mi aspetto che nei momenti chiavi siano dei trascinatori".

L'AEK ha tanti ex Serie A: può essere una difficoltà in più?
"Questo è un vantaggio, qualcuno conosce benissimo anche Firenze e magari avrà anche spirito di rivalsa. Loro oltre ad essere propositivi, conoscono dove saranno domani. Detto questo, dobbiamo fare un altro piccolo passo".

Come ha trovato Comuzzo? Qual è la sua miglior posizione?
"L'ho trovato in crescita e anche in Under 21 ha fatto grandi partite. Per me è un giovane di grande prospettiva, che forse è stato condizionato dal mercato. Ora è il momento di togliersi gli alibi e far vedere chi è. A me Comuzzo piace molto, è forte sull'uomo, attento, deve crescere sul lato tecnico ma non deve aver paura di sbagliare. Questa squadra deve imparare a reagire all'errore, soprattutto i giovani. Se sbagliano io non li critico, io critico la paura di sbagliare. Penso che Comuzzo possa darci tanto. Come ruolo può fare il difensore centrale, perché ha gamba in campo aperto, ma può fare anche il braccetto e giocare a 4. E' un giocatore universale".

Come sta attraversando questo momento Pablo Marì?
"Avevo sentito parlare della sua leadership e lui all'interno dello spogliatoio viene seguito. Quello che mi è piaciuto è stata la reazione nel secondo tempo con la Juventus. Ma in alcune occasioni abbiamo sbagliato di reparto: se vedi un compagno in difficoltà avrebbero dovuto aiutarlo di più. Nel primo tempo ero arrabbiato perché ha avuto timore ed è sempre stato dietro a Vlahovic, ne abbiamo parlato e nel secondo tempo è andato bene. Questo è ciò che mi piace: parlare degli errori e far capire dove hanno sbagliato".

Ore 14:54 - termina la conferenza stampa

Articoli correlati
Fiorentina, stamani rifinitura al Viola Park: out Dodo e Gosens. Piccoli a parte... Fiorentina, stamani rifinitura al Viola Park: out Dodo e Gosens. Piccoli a parte
Fiorentina, Vanoli vede il bicchiere mezzo pieno: "Ripartiamo da questo spirito e... Fiorentina, Vanoli vede il bicchiere mezzo pieno: "Ripartiamo da questo spirito e coraggio"
La Fiorentina sa "stare nella sofferenza". E con un Kean così la rimonta è possibile... La Fiorentina sa "stare nella sofferenza". E con un Kean così la rimonta è possibile
Altre notizie Serie A
Cugini: “Per mezz’ora si è vista la Juventus di Spalletti, ma serve evitare i cali... TMW RadioCugini: “Per mezz’ora si è vista la Juventus di Spalletti, ma serve evitare i cali di attenzione”
Fiorentina, Vanoli: "Domani gara che mi permetterà di vedere all'opera altri giocatori"... Live TMWFiorentina, Vanoli: "Domani gara che mi permetterà di vedere all'opera altri giocatori"
Chiariello: "Se c'è una squadra avvantaggiata notevolmente dagli arbitri, quella... Chiariello: "Se c'è una squadra avvantaggiata notevolmente dagli arbitri, quella è il Milan"
Fiorentina, Nicolussi Caviglia: "Stiamo lavorando sulla lettura dei momenti della... Live TMWFiorentina, Nicolussi Caviglia: "Stiamo lavorando sulla lettura dei momenti della gara"
Bologna-Salisburgo, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano Live TMWBologna-Salisburgo, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Scalabrelli: "Martinelli con De Gea si è laureato, ma adesso deve andare a giocare"... Scalabrelli: "Martinelli con De Gea si è laureato, ma adesso deve andare a giocare"
Cristante: "Gasperini ha già vinto l'Europa League, noi ci siamo andati vicini: proviamoci"... Cristante: "Gasperini ha già vinto l'Europa League, noi ci siamo andati vicini: proviamoci"
Massimo Orlando: "Fiorentina, l'AEK non è mica il Real. Fazzini titolare o rischi... Massimo Orlando: "Fiorentina, l'AEK non è mica il Real. Fazzini titolare o rischi di perderlo"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
2 Il Real Madrid vuole un nuovo attacco. E sacrificherà Rodrygo (e forse Vinicius)
3 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
4 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
5 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, vertice con De Laurentiis e Manna all'indomani della Champions: sul tavolo anche il mercato
Immagine top news n.1 Juve finalmente pronta a rientrare: le immagini della squadra nell'aeroporto di Bodo
Immagine top news n.2 Napoli, il coraggio di Conte: nuovo modulo, cambi offensivi e finalmente le ali sparigliatrici
Immagine top news n.3 Juventus, vittoria di carattere a Bodo: Spalletti elogia il gruppo
Immagine top news n.4 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.5 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Immagine top news n.6 Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
Immagine top news n.7 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Cugini: “Per mezz’ora si è vista la Juventus di Spalletti, ma serve evitare i cali di attenzione”
Immagine news Serie C n.2 Pillon: "Vicenza fortissimo, fin dalla proprietà. Buscè bravissimo a Cosenza"
Immagine news Serie B n.3 Lucioni: "Dal Palermo mi aspettavo di più. Frosinone? Scelti giocatori perfetti per Alvini"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cugini: “Per mezz’ora si è vista la Juventus di Spalletti, ma serve evitare i cali di attenzione”
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli: "Domani gara che mi permetterà di vedere all'opera altri giocatori"
Immagine news Serie A n.3 Chiariello: "Se c'è una squadra avvantaggiata notevolmente dagli arbitri, quella è il Milan"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Nicolussi Caviglia: "Stiamo lavorando sulla lettura dei momenti della gara"
Immagine news Serie A n.5 Bologna-Salisburgo, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Immagine news Serie A n.6 Scalabrelli: "Martinelli con De Gea si è laureato, ma adesso deve andare a giocare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, fumata bianca per la risoluzione con Vivarini. Tutto pronto per lo sbarco a Bari
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Cissè: “Aquilani mi dà libertà. La Nazionale Under21 è un orgoglio”
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Schiavi: "Battere il Palermo al 'Barbera' per riprendere il cammino"
Immagine news Serie B n.4 Buso: "In estate ho voluto restare a Catanzaro. Il gol? Non vedevo l'ora di dire la mia"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, la road-map per la salvezza. Chiudere l'andata a 17 e poi il mercato
Immagine news Serie B n.6 Vivarini cerca l'intesa col Pescara per liberarsi. C'è il Bari che lo attende per il dopo Caserta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fine vicina per il Rimini: chiesta la liquidazione volontaria in tribunale. Esclusione a un passo
Immagine news Serie C n.2 Foggia, il club chiama i tifosi allo stadio: sostegno decisivo per la sfida col Cosenza
Immagine news Serie C n.3 Rimini, nuovo deferimento al TFN per violazioni amministrative: la nota della FIGC
Immagine news Serie C n.4 Picerno, risoluzione consensuale del contratto con Ruben Garcia
Immagine news Serie C n.5 Rimini nuovamente nel caos, Di Matteo si sfila: "Costretti ad arretrare nonostante gli sforzi"
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, rinnovo di contratto annuale con opzione per Alessandro Caporale
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
Immagine news Calcio femminile n.2 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.3 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.5 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…