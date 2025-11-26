Buso: "In estate ho voluto restare a Catanzaro. Il gol? Non vedevo l'ora di dire la mia"

“Sicuramente lo scorso anno è stato particolare per me a livello fisico, ho avuto molti problemi che non pensavo di avere, mentre quest’anno sono partito bene fin dal ritiro”. L’attaccante Nicolò Buso parla così a Passione Catanzaro del suo avvio di stagione con il gol contro il Pescara che ha segnato la fine di un periodo complicato in giallorosso: “Non vedevo l’ora di avere qualche minuto per dire la mia e penso di averlo fatto”.

Spazio poi al ruolo rivestito nell’ultima gara, ovvero quello di esterno nel centrocampo a cinque nonostante le sue caratteristiche nettamente più offensive: “Sono entrato da quinto e infatti in fase difensiva ho fatto un po’ fatica, non essendo abituato perché nasco seconda punta, ma il mio anno migliore a Lecco l’ho fatto da esterno alto. - prosegue Buso - Da quinto è un po’ diverso perché le corse che si fanno sono molto più lunghe anche a tornare indietro e quindi sei meno lucido quando arrivi davanti”.

Il classe 2000 torna poi con la mente alla scorsa estate quando nonostante le voci e il fatto di aver giocato poco nell’anno precedente ha voluto fortemente restare in Calabria: “Parlai con il direttore e gli dissi di non voler andare via, che volevo riconfermarmi qui. Non ho preso seriamente nessuna voce. A Gennaio semmai avrei preso un’altra strada, ma al momento voglio continuare qui con questa squadra”.

In conclusione uno sguardo sul cammino compiuto finora: “Penso che abbiamo lasciato dei punti per strada, però alla lunga, secondo me, li recupereremo tutti. Verranno fuori i valori della squadra che siamo e del gruppo che siamo”.