Napoli, vertice con De Laurentiis e Manna all'indomani della Champions: sul tavolo anche il mercato

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il Napoli risponde presente anche in Champions League. Nel quinto turno della League Phase, la squadra di Conte nella serata di ieri ha battuto 2-0 il Qarabag al Maradona, portandosi a 7 punti in classifica e rimettendosi in carreggiata anche in ottica qualificazione. Protagonista in positivo McTominay, che sblocca il match al 65' con un colpo di testa ravvicinato, e in negativo Jankovic (72') che devia nella sua porta una girata sempre dello scozzese.

Il Napoli dà così continuità al momento positivo mettendo in fila la seconda vittoria dopo la sosta, e centrando anche il secondo successo nella competizione dopo quello contro lo Sporting Lisbona. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, tramite un tweet sul suo profilo X, dopo la partita ha esultato per i tre punti ottenuti: "Vittoria di tutti. Avanti così!".

Ed è lo stesso presidente del Napoli uno protagonisti del vertice di oggi in casa Napoli. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, all'indomani della vittoria sul Qarabag in Champions League sono presenti al summit Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e l'ad Chiavelli. Tra i temi sul tavolo anche il mercato, col club campione d'Italia che dovrà intervenire a gennaio per ovviare all'emergenza a centrocampo dettata dai gravi infortuni di De Bruyne e Anguissa (ma anche dai problemi di Gilmour).

Lo stesso ds del Napoli, Giovanni Manna prima del Qarabag ha parlato così a Sky Sport soffermandosi anche sul prossimo mercato di gennaio: "Noi abbiamo fatto un mercato importante in termini numerici e speso abbastanza, ma in mezzo al campo siamo in numero limitato. Gennaio è un mercato di opportunità, vedremo di farci trovare pronti. Insigne potrebbe dare tanto al Napoli nei prossimi mesi? Abbiamo parlato con Lorenzo anche in estate, ma in questo momento abbiamo altre priorità. In mezzo al campo siamo contati, se faremo delle cose le faremo lì".