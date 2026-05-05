Insigne sulla Serie C: "Esperienza importante per chi vuole ambire a qualcosa d'importante"

“La Serie C è sicuramente importante, non solo per me che ho fatto sei mesi a Cava e poi un anno intero a Foggia”. L’attaccante del Pescara Lorenzo Insigne intervistato sui canali ufficiali della Lega Pro parla così dell’importanza di un’esperienza in terza serie: “Per tutti i giovani che vogliono ambire a qualcosa di importante è un passaggio da fare".

Spazio poi alla sua prima esperienza al Pescara: “È stato un grandissimo periodo. Abbiamo raggiunto tutti insieme un traguardo importante, storico per la società. Anche se in passato il Pescara aveva fatto la Serie A, dopo tanti anni siamo riusciti a ottenere un risultato significativo".