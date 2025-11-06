TMW
Foggia, ecco l'erede di Delio Rossi: accordo con Enrico Barilari
Dopo l'addio di Delio Rossi (CLICCA QUI), il Foggia ha deciso di affidare la panchina a Enrico Barillari. Il tecnico, che si era dimesso a Sorrento, è pronto a firmare un contratto annuale, domani l'annuncio.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
