TMW Foggia, ecco l'erede di Delio Rossi: accordo con Enrico Barilari

Dopo l'addio di Delio Rossi (CLICCA QUI), il Foggia ha deciso di affidare la panchina a Enrico Barillari. Il tecnico, che si era dimesso a Sorrento, è pronto a firmare un contratto annuale, domani l'annuncio.