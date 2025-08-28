Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Foggia, torna Petermann: il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Latina

Foggia, torna Petermann: il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Latina
© foto di Laerte Salvini
Oggi alle 15:40Serie C
di Daniel Uccellieri

Davide Petermann torna al Foggia. Il club rossonero ha ufficializzato il ritorno del centrocampista classe '94. Di seguito la nota del club:

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Davide Petermann. Il centrocampista vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2027.
Davide, nato a Roma il 25/12/94, dopo esser sceso in campo con il Foggia 85 volte e con un bottino di 13 marcature, ha giocato nella Virtus Entella e nel Latina dove complessivamente ha colllezionato 67 presenze e 6 gol.
A Foggia ritrova Delio Rossi che lasciò nella finale palyoff di Lecco.
Il calciatore, giunto in città, ha raggiunto la squadra a Trinitapoli e si è subito messo al lavoro.

Il comunicato del Latina
Il Latina Calcio 1932 comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Petermann al Calcio Foggia 1920.
Il club ringrazia Davide per l’impegno profuso con la nostra maglia e gli augura le migliori fortune umane e professionali per la sua nuova esperienza.

