Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Grammatica sullo Spezia: "Squadra troppo piatta, serve un modulo alternativo"

Grammatica sullo Spezia: "Squadra troppo piatta, serve un modulo alternativo"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:34Serie B
Tommaso Maschio

Il direttore sportivo Andrea Grammatica intervistato da Teleliguriasud ha parlato della complicata situazione in casa Spezia partendo dl possibile cambio di modulo: “Donadoni dovrà fare delle valutazioni sul sistema di gioco. Se continuerà a giocare così si adatterà al materiale che ha altrimenti potrebbe cambiare anche perché in rosa ci sono più terzini che quinti di centrocampo, mentre in difesa spesso gioca con tre centrali veri e con il solo Mateju che sa un po' avanzare con la palla fra i piedi. In questo modo rischi di appiattirti molto. A centrocampo il recupero di Bandinelli è determinante perché è forse l’unico che può rompere le righe. Finora lo Spezia mi è sembrata una squadra troppo piatta anche perché ha troppi giocatori con le stesse caratteristiche. - prosegue Grammatica come riporta Spezia1906.com - Penso che il mercato di gennaio sarà determinante perché con qualche accorgimento si potrebbe provare anche un 4-3-3. Di sicuro serve un modulo alternativo al 3-5-2 per sorprendere gli avversari”.

Il direttore sportivo si sofferma poi su Rachid Kouda: “È un po’ croce e delizia. Se si accende spacca la gara, altrimenti sembra un malus. Se cresce mentalmente può rompere gli equilibri. Può fare il ruolo che vuole, anche in avanti e con le sue caratteristiche può fare qualsiasi cosa, ma sembra quasi superficiale se non riesce a giocare come vorrebbe”.

Poi un punto sull’attacco dove Vlahovic e Artistico al momento non stanno riuscendo a sostituire Esposito: “Da Vlahovic mi aspetto molto di più, gli riconosco tante qualità e lo scorso anno l’ho visto in Serie C, è un finalizzatore. Debuttare in Serie B non è facile, ha fatto mezz’ora con il Bari di grande qualità con strappi da categoria superiore, ma ha pause che fanno venire qualche dubbio non sul valore, ma sul rendimento. Artistico ha invece grande generosità ed è da Spezia, ma a volte sembra al limite della categoria”.

Articoli correlati
Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello... Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Andrea Grammatica: "Vicenza, è l'anno giusto per la B. Il Girone C è fantastico,... Andrea Grammatica: "Vicenza, è l'anno giusto per la B. Il Girone C è fantastico, occhio al Cosenza"
Grammatica: “Ravenna costruita per vincere. Più esperienza e forza fisica dell’Arezzo”... Grammatica: “Ravenna costruita per vincere. Più esperienza e forza fisica dell’Arezzo”
Altre notizie Serie B
Panchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini Focus TMWPanchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini
Avellino, Biasci: "Ripartiamo dalla voglia di riscatto. Vogliamo vincere contro il... Avellino, Biasci: "Ripartiamo dalla voglia di riscatto. Vogliamo vincere contro il Palermo"
Grammatica sullo Spezia: "Squadra troppo piatta, serve un modulo alternativo" Grammatica sullo Spezia: "Squadra troppo piatta, serve un modulo alternativo"
Mantova, ecco l'annuncio del nuovo allenatore: è l'ex Atalanta U23 Modesto UfficialeMantova, ecco l'annuncio del nuovo allenatore: è l'ex Atalanta U23 Modesto
Inzaghi tedoforo: "Speciale portare la fiaccola a Palermo, dove voglio regalare tante... Inzaghi tedoforo: "Speciale portare la fiaccola a Palermo, dove voglio regalare tante soddisfazioni"
Mantova, Modesto già arrivato in città: in serata l'annuncio come erede di Possanzini... Mantova, Modesto già arrivato in città: in serata l'annuncio come erede di Possanzini
Mantova, è addio con il tecnico Possanzini: arriva la nota della società biancorossa... UfficialeMantova, è addio con il tecnico Possanzini: arriva la nota della società biancorossa
Sampdoria, scarico concordato per Riccio, Bendetti e Coda. Malgrida in gruppo Sampdoria, scarico concordato per Riccio, Bendetti e Coda. Malgrida in gruppo
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
4 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
5 Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
Ora in radio
Repliche 19:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Massara: "Ferguson via? Mai sentito di questa eventualità". E dribbla su Zirkzee
Immagine top news n.1 Inter oggi a riposo dopo il 2-1 di Genova: domani la decisione su Calhanoglu per Riad
Immagine top news n.2 La Fiorentina ha riflettuto e deciso, per il momento i viola vanno avanti con Vanoli
Immagine top news n.3 Tutto confermato, Saelemaekers rinnova il suo contratto con il Milan. I dettagli
Immagine top news n.4 Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Immagine top news n.5 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Immagine top news n.6 Napoli, altra sconfitta: è buio pesto lontano dal Maradona. Ora la Supercoppa per ritrovarsi
Immagine top news n.7 Juventus, perché l’offerta di Tether non convince: valutazione lontana dal valore reale del club
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, la svolta a Bologna per Spalletti? Il parere degli esperti
Immagine news Serie A n.3 Inter in testa, ci può essere la fuga? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cannavaro: "Ho ancora tantissimi sogni. Scudetto? Inter e Napoli superiori, ma il Milan..."
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Lotito un fiume in piena: "A gennaio tante squadre in difficoltà. Gli altri fanno i bond..."
Immagine news Serie A n.3 Dubbi e preoccupazione per Vicario, il Tottenham valuta sostituti: c'è anche Suzuki
Immagine news Serie A n.4 La Roma riesce a sbloccarsi: colpo da biliardo di Wesley, Como bucato 1-0
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Rovella: "Dobbiamo lottare per l'Europa. A inizio gennaio tornerò in gruppo"
Immagine news Serie A n.6 Como, Fabregas protesta e viene ammonito: non ci sarà in panchina contro il Lecce
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Biasci: "Ripartiamo dalla voglia di riscatto. Vogliamo vincere contro il Palermo"
Immagine news Serie B n.3 Grammatica sullo Spezia: "Squadra troppo piatta, serve un modulo alternativo"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, ecco l'annuncio del nuovo allenatore: è l'ex Atalanta U23 Modesto
Immagine news Serie B n.5 Inzaghi tedoforo: "Speciale portare la fiaccola a Palermo, dove voglio regalare tante soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Modesto già arrivato in città: in serata l'annuncio come erede di Possanzini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Nasce “Alcione4Special”. Il progetto dell'Alcione Milano per i ragazzi con disabilità
Immagine news Serie C n.2 Agi - La 'scalata' della Ternana finisce in Procura. Le mosse dei Rizzo
Immagine news Serie C n.3 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Serie C n.4 Picerno, frattura al metatarsi per Bocic. Lussazione alla spalle per Santaniello
Immagine news Serie C n.5 Team Altamura, Mangia: "Rimasti in 10 in modo stupido. Mercato? Dirò quello che penso"
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, Diaw verso l'addio? Trattativa in corso con il Cjarlins Muzane
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio, Piemonte: "Dimostrato di poter stare fra le big. Col Parma per chiudere bene l'anno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere