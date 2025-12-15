Grammatica sullo Spezia: "Squadra troppo piatta, serve un modulo alternativo"

Il direttore sportivo Andrea Grammatica intervistato da Teleliguriasud ha parlato della complicata situazione in casa Spezia partendo dl possibile cambio di modulo: “Donadoni dovrà fare delle valutazioni sul sistema di gioco. Se continuerà a giocare così si adatterà al materiale che ha altrimenti potrebbe cambiare anche perché in rosa ci sono più terzini che quinti di centrocampo, mentre in difesa spesso gioca con tre centrali veri e con il solo Mateju che sa un po' avanzare con la palla fra i piedi. In questo modo rischi di appiattirti molto. A centrocampo il recupero di Bandinelli è determinante perché è forse l’unico che può rompere le righe. Finora lo Spezia mi è sembrata una squadra troppo piatta anche perché ha troppi giocatori con le stesse caratteristiche. - prosegue Grammatica come riporta Spezia1906.com - Penso che il mercato di gennaio sarà determinante perché con qualche accorgimento si potrebbe provare anche un 4-3-3. Di sicuro serve un modulo alternativo al 3-5-2 per sorprendere gli avversari”.

Il direttore sportivo si sofferma poi su Rachid Kouda: “È un po’ croce e delizia. Se si accende spacca la gara, altrimenti sembra un malus. Se cresce mentalmente può rompere gli equilibri. Può fare il ruolo che vuole, anche in avanti e con le sue caratteristiche può fare qualsiasi cosa, ma sembra quasi superficiale se non riesce a giocare come vorrebbe”.

Poi un punto sull’attacco dove Vlahovic e Artistico al momento non stanno riuscendo a sostituire Esposito: “Da Vlahovic mi aspetto molto di più, gli riconosco tante qualità e lo scorso anno l’ho visto in Serie C, è un finalizzatore. Debuttare in Serie B non è facile, ha fatto mezz’ora con il Bari di grande qualità con strappi da categoria superiore, ma ha pause che fanno venire qualche dubbio non sul valore, ma sul rendimento. Artistico ha invece grande generosità ed è da Spezia, ma a volte sembra al limite della categoria”.