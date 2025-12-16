Como, un collaboratore di Fabregas espulso contro la Roma: salterà la trasferta a Lecce

È scoppiato il pandemonio nel finale di partita all'Olimpico tra Roma e Como, per un brutto gesto a palla lontana di Mancini su Ramon che sarebbe potuto costare il secondo giallo al difensore giallorosso. Ma nel corso della partita (finita 1-0 per i giallorossi) i nervi sono rimasti sempre a fior di pelle e l'adrenalina del match ha travolto alcuni protagonisti della gara, anche nelle aree tecniche.

Infatti, al minuto 52 del match dopo visibili proteste di Cesc Fabregas per un fallo ravvisato dall'arbitro Feliciani di Douvikas su Hermoso, il direttore di gara ha estratto il cartellino giallo per il tecnico del Como: diffidato, lo spagnolo non sarà presente in panchina nella trasferta contro il Lecce (partita prevista per il 27 dicembre al Via del Mare, ore 15:00).

Non solo. Al minuto 78 invece è scattato un cartellino rosso diretto per un suo collaborare: dalla panchina dei lariani infatti è stato allontanato Diego Perez, uno degli uomini di fiducia dello staff di Fabregas. Anche lui, di conseguenza, non potrà presenziare nel match contro i pugliesi dopo Natale.