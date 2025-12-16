Inter, per gennaio piace Valincic: nuovo affare con la Dinamo Zagabria dopo Sucic?

Chi si aspetta che l'Inter a gennaio intervenga con forza sul mercato per sostituire Dumfries ha ragione solo a metà. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome che Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin starebbero tenendo in seria considerazione è Moris Valincic, 23enne della Dinamo Zagabria, club croato con cui i nerazzurri hanno ottimi rapporti e con cui hanno dialogato in estate per Petar Sucic.

Il contratto del classe 2002 scadrà il 30 giugno 2029. In carriera vanta 61 presenze e 2 gol con l'NK Istra, 42 gettoni con lo Siroki Brijeg, 14 apparizioni con la Dinamo Zagabria, una partita con la seconda squadra dei croati e una sfida con l'NK Neretvanac. Inoltre è sceso in campo 2 volte con la Croazia Under 15 e 8 con l'Under 21. Il profilo è adatto a quelli che sono i diktat della nuova proprietà, che vuole investire solamente su giovani o comunque calciatori non over 30.