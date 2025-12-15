Roma, Massara: "Ferguson via? Mai sentito di questa eventualità". E dribbla su Zirkzee

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre-partita del match contro il Como previsto questa sera (ore 20:45), a partire dai problemi che potrebbe riscontrare Ndicka nell'uno contro uno con Nico Paz falso nove: "Non c'è solo Nico Paz, hanno tanto talento davanti. Si tratta di una gara insidiosa, hanno qualità, sarà difficile. I riferimenti li troveranno i nostri difensori"

Ferguson si è sbloccato. Può cambiare qualcosa per il futuro lontano dalla Roma?

"Non ho mai sentito parlare di questa eventualità. Evan sta facendo bene, sta tornando ai livelli che conosciamo. Ha bisogno di continuità, giovedì ha fatto bene".

Quando sarà annunciato il nuovo attaccante?

"Mi sembra prematuro, abbiamo tre partite da giocare. Al mercato penseremo tra un attimo".

Ancora su Ferguson: resterà fino alla fine della stagione? I blitz londinesi hanno portato un'apertura per Zirkzee?

"Penso che stiamo correndo un po' troppo. I viaggi britannici erano per la partita contro il Celtic. Siamo soddisfatti per quello che sta facendo Ferguson. Tutte queste voci sono state speculazioni che non uscivano dalle nostre intenzioni. È importante fare bene ora".

Come si vive tra Gasperini e Ranieri?

"Bene, è fantastico, quando siamo insieme ci sono duemila panchine al tavolo, è bello stare ad ascoltare, sono due grandi personaggi. Sono un privilegiato".