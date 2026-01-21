Foschi ricorda Paolo Di Nunno: "Carattere forte ma sapeva anche far ridere"

A corredo della nota con la quale il Renate ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Paolo Di Nunno, ex presidente del Lecco arrivano le parole di Luciano Foschi, attuale tecnico delle Pantere ma che sulla panchina del club bluceleste ha conquistato il ritorno in Serie B dopo oltre 50 anni di lontananza:

"Di Nunno era una persona con un carattere forte. Il suo modo di esprimersi magari non era perfetto ma sapeva stimolare tutti a dare il massimo. Un presidente di altri tempi decisamente vincente. In panchina la domenica non smetteva un secondo di dire la sua. Contro tutti senza filtri. Faceva molto ridere quando mi chiamava durante la partita ed io non gli rispondevo e lui si rivolgeva al mio secondo chiamandolo "vice primario" chiamami il mister. Sarà per sempre il presidente che ha portato una squadra dai dilettanti alla Serie B. Per me rimarrà il ricordo di tante risate e di una cavalcata irripetibile. Buon viaggio presidente!"